お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（51）が22日放送のABCテレビ「吉田徳井の大予言」（月曜深夜0・00）に出演。魅了される女性について語った。同期のブラックマヨネーズ・吉田敬とともにMCを務め、未来を見通そうと集結した3人の“予言”を聞きながら議論する新番組。この日は「恋愛」をテーマにさまざまな未来予想が繰り広げられた。カーネーション・吉田結衣が「かわいいだけの女がモテる時代は終わり、新たなモ