違法な高金利で貸し付けるヤミ金を営んだとして、警視庁は23日までに、出資法違反の疑いで男3人を逮捕した。法定金利で貸したとするうその内容で作成した公正証書を悪用し、返済できない相手の口座を差し押さえて資金を回収していた。