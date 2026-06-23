【フィラデルフィア（米ペンシルベニア州）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｊ組のアルゼンチン（世界ランキング１位）はオーストリア（同２４位）を下して１次リーグ突破を決めた。（世界ランキングは１１日時点）アルゼンチン２―０オーストリア初戦でハットトリック（１試合３得点）を達成したアルゼンチンのメッシが２得点の活躍。３８分に先