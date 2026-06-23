中道改革連合の階幹事長は、高市総理が食料品の消費税について2年間減税したのち「元に戻す」と明言したことについて、「相当な問題が生じる」と懸念を示しました。中道改革連合階 幹事長「2年後に戻すときには相当な経済的な問題、社会的な問題が生じるだろうなということで、果たして高市さん、そこまで考えているのかどうかということは疑問に思いました」食料品の消費税について超党派の国民会議では、“2027年4月から2