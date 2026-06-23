直木賞作家、エッセイの名手としても知られる佐藤愛子さんが、4月29日、老衰のため都内の施設で逝去されました。102歳でした。【画像】莫大な借金を作った2番目の夫と…佐藤愛子さんの人生を写真で振り返る（全24枚）葬儀についてはGW中に、自宅でひっそりとおこなわれたといいます。佐藤さんを見送った娘の響子さんと孫の桃子さんに、お二人にとっての「母」「祖母」を語っていただきました。『週刊文春WOMAN 2026夏号』より