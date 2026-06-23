フリーアナウンサーの山本里菜さんが6月22日、インスタグラムを更新し、32歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 山本里菜 】32歳の誕生日を報告「目標がたくさんあるので32歳も実現に向けて駆け抜けていきたい」投稿では「6月22日 32歳になりました」と綴り、「たくさんの方からお祝いのメッセージや連絡をいただけて改めて皆さんに支えられていることを実感しております」とファンや関係者への感謝の気持ち