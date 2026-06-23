犬から尊敬される人の特徴4つ 愛犬に愛されるだけでなく、尊敬もされる飼い主になりたいと考える人もいるでしょう。では、犬に尊敬されるにはどのようなことが求められるのでしょうか。ここでは、犬から尊敬される人の特徴を4つご紹介します。 1.常に冷静 犬は、些細なことで怒鳴ったり慌てたりする人に対し、恐怖や不安を感じます。当然、そのような人を信頼するのは難しく、「この人についていきたい」という尊敬の