任天堂は、Nintendo Switch用ソフト『リズム天国 ミラクルスターズ』の体験版配信を開始した。あわせて、かまいたちが本作をプレイするCMのロングバージョンも公開された。 【画像あり】体験版で遊べる「輪くぐり」「リズム脱毛」のスクリーンショット 体験版では、「ひとりで遊ぶ」モードからステージ1をプレイ可能。収録されているリズムゲームは「輪くぐり」「パラソル」「フライン