北中米ワールドカップを戦う日本代表は、森保一監督が掲げる「良い守備から良い攻撃」を見事に体現している。オランダ戦に続いてチュニジア戦にも先発出場した中村敬斗は、その要因について次のように語った。「まずは守備からという部分はみんなで共有できていて、それが今、良い感じに出ているのかなと思います」その言葉をピッチ上で体現していたひとりが、３バックの一角を務めた冨安建洋だ。チュニジアの“10番”メジ