モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑い芸人の親友を明かしました。【投稿】藤田ニコル、お笑い芸人の親友とは？「えー！！にこるんにいいねもらえるの！！」藤田さんは「私の親友、タイムマシーン3号の山本浩司が今日47歳のお誕生日です」と投稿し、お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司さんの「今、ラヴィット! の企画でXのフォロワーを増やすチャレンジをしているみたいで…！」