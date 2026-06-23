車の乗車中の死亡事故を減らすためシートベルト着用を呼び掛ける啓発活動が、北海道函館市内で実施されました。函館市内のスーパーでは警察官などがチラシを配り、車に乗車中はシートベルトを着用するよう呼びかけました。道内で過去５年間に発生した事故では、死亡した人のおよそ４分の１がシートベルトを着用していれば助かった可能性があるということです。（函館中央警察署交通第一課金野力哉