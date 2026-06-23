奇跡と言うべき感動的な活躍を続けているメッシ(C)Getty Imagesまさに“メッシ劇場”だ。現地時間6月22日、アルゼンチン代表は北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグJ組2節で、オーストリア代表と対戦。大黒柱であるリオネル・メッシの2ゴールで2-0と勝利し、堂々の決勝トーナメント進出を決めた。【動画】これが「現代の奇跡」だメッシが決めた圧巻ゴラッソ2発をチェックアルジェリア代表との大会初戦でいきなりハットト