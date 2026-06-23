All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「スタイルの良さが際立っていると思う30代男性俳優」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：竹内涼真（187cm）／57票2位にランクインしたのは、竹内涼真さんです。現在33歳の竹内さんは、ドラマや映画のみならず、バラエティー番組やテ