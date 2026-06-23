俳優の竹内涼真さんは6月22日、自身のInstagramを更新。滞在中のメキシコでコーヒーショップへ向かうイケメンショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】竹内涼真のメキシコでのイケメンショット「幸せそうな笑顔」竹内さんは「私はいつも素晴らしい1杯のコーヒーを飲みたい」と英語でつづり、自身の写真を1枚載せています。サッカー日本代表の応援番組出演のためメキシコに滞在中の竹内さん。コーヒーショップに立ち寄ったよ