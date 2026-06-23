カバヤ食品は、汗をかく人を応援するミネラル（「ミネラル」は塩分とカリウムを指す）入りタブレット「塩分チャージタブレッツ（以下、塩分チャージ）」の販売チャネル拡大の一環として、新たによどやが運営する「よどやドラッグ」に併設する調剤薬局15店舗で、6月23日から「塩分チャージ」を販売開始する。また同日から、来局した消費者に対して店舗スタッフが、「塩分チャージ（4粒入り）」と「汗とミネラル補給」に関するリーフ