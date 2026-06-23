「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」（350ml缶／500ml缶）サッポロビールは、「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」を6月23日から数量限定発売する。レモンのプロとつくった、ニッポンの人々に広く愛される「シン・定番」レモンサワーから、暑い季節にぴったりな「爽やか香るレモン」が今年も登場する。同商品は、爽やかな味わいが特長の“レモンのリーフエキス”とみずみずしい香