フィリピンの東にある非常に強い台風7号は今後も北上を続け、26日(金)から27日(土)に沖縄や奄美に接近するおそれがあります。さらに、23日午前9時には、日本の南で新たに台風8号も発生。2つの台風の動きに注意が必要です。■台風7号は週後半に沖縄〜西日本接近おそれ23日(火)午前6時現在、非常に強い台風7号はフィリピンの東を北上中です。台風は、今後も比較的ゆっくりとした速度で北上を続け、26日(金)から27日(土)にかけて、暴