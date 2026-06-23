ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティングが展開するトータルビューティーケアブランド「LUX（ラックス）」は、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションし、限定デザイン商品を6月29日から数量限定発売する。今回のコラボレーションでは、今年3月に誕生したラックス史上初のサルフェートフリー（硫酸系界面活性剤無添加）シャンプー採用の「ラックススーパーリッチクリスタル モイスチャー＆リペア」をはじ