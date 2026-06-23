「ツインズ１−２ドジャース」（２２日、ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手は九回の第５打席で申告敬遠で歩かされた。リーグ最多となる９個目の敬遠四球に敵地は大ブーイングに包まれた。場面は九回２死一塁。ここでツインズベンチは申告敬遠を選択した。塁が埋まっている状況で、一塁走者を得点圏に送っても大谷との勝負を避けた形だ。続くパヘスは空振り三振に倒れ追加点を奪うことはできなかった。大谷は第１打席