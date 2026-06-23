「サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー」都ホテル 尼崎は、7月1日から8月31日までの期間、「サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー」を販売する。ホテルオリジナルの木箱を一段ずつ開けると、旬のフルーツや愛らしい動物をモチーフにしたスイーツがお目見え。メロンと星空の炭酸ジュレや、桃とライチのパフェ、ライオンをモチーフにしたマンゴーケーキ、ウリ坊のシュークリームなど、思わず笑顔にな