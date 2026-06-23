自民党は23日、災害時の首都機能の維持などを目的に「副首都」を設置する法案について、一部修正したうえで了承した。「副首都法案」の原案には、副首都となる道府県が東京23区のような特別区の設置と「道府県」から「都」への名称変更を住民投票で同時に問えるとしたうえで、住民投票の対象を道府県民に拡大する付則が含まれていたが、自民はこの部分を削除した。大阪市を廃止して特別区に再編する「大阪都構想」の実現を目指す日