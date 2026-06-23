「ブルージェイズ４−２アストロズ」（２２日、トロント）ブルージェイズが岡本和真内野手の活躍で逆転勝利を収め、勝率５割に復帰した。二回に１７号同点アーチを放ち、七回には決勝点につながる左翼線二塁打など３打数２安打１打点で打線をけん引した。本拠地が大興奮に包まれたのは１点を追う二回だ。ＡＢＳチャレンジを行使するも判定は覆らず追い込まれてしまった岡本。だが気持ちを切り替え、浮いた変化球を完璧に捉え