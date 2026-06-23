東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーでは、大学生、大学院生、短大生、専門学校生の人々を対象に、9月1日から9月30日の間、どちらかのパークへ通常価格に比べて1500円〜1900円お得な特別価格で入園できる「カレッジパスポート（期間限定）」を販売する。対象期間中、2つのパークともに期間限定のコンテンツが盛りだくさんとなっている。9月14日までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめる