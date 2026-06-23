1992年に亡くなった伝説のロックスター、尾崎豊さん（享年26）の妻・尾崎繁美さんが23日までに自身のインスタグラムを更新。父の日にちなみ、生前の豊さんと長男でシンガーソングライターの尾崎裕哉（36）の貴重ショットを披露した。繁美さんは「Happy Father’s Day」と書き出し、豊さんが幼い裕哉に寄り添う父子ショットを投稿。「この写真は、遊園地での父と子第4ボタンまで開けているのに、こんなに品がある父親を見た