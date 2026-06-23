JR東海の定時株主総会の会場に入る人たち＝23日午前、名古屋市JR東海は23日、名古屋市で定時株主総会を開いた。リニア中央新幹線静岡工区の着工に向け、武田健太郎副社長は地元との対話を「真摯に取り組む」と述べた。静岡県の鈴木康友知事が着工をいつ容認するかが焦点になっている。静岡工区の進展について会社側は、3月までに静岡県との間で水資源問題など28項目の課題に対する対話が終了し、現在は県や静岡市に確認しなが