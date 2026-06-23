ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）の日本版声優発表スペシャルイベントが23日に行われ、ME:IのTSUZUMIがモアナ役の日本版声優を務めることが発表された。【全身ショット】美脚スラリ…モアナの衣装で劇中歌を初披露したTSUZUMI本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台