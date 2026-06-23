愛知県弥富市発注工事で、建設業者に設計金額などの秘密情報を漏らしたとして、官製談合防止法違反などの罪に問われた前市建設部長（55）の判決で、名古屋地裁は23日、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。