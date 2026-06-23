【漫画】本編を読む『ママ友クラッシャー』（寺田御子：脚本、タ楼：作画、漫画のシュララ：企画/KADOKAWA）は、SNS時代のママ友インフルエンサー界隈を舞台に、見栄と承認欲求によって崩壊していく人間関係を描いたママ友サスペンスである。主人公・雨宮文月は、SNSフォロワー数5,000人ほどの地味ママ。ママ友会では雑用係のような立場で、フォロワー40万人を誇る人気インフルエンサーママ・宮内紗理奈を中心とした華やかなグル