鹿児島・霧島市の温泉施設で、家族と入浴していた5歳の男の子が行方不明になって、23日で3日目です。現場周辺では今朝も警察と消防が捜索にあたっています。行方不明になっているのは、熊本・八代市の保育園児、田中嶺臣（れお）ちゃんです。警察などによりますと、嶺臣ちゃんは21日午後、霧島市の温泉施設で、先に脱衣所に行った両親が目を離した3分ほどの間に行方がわからなくなったということです。浴室の窓は開いていて、施設