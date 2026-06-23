◇W杯北中米大会1次リーグI組セネガル 2―3 ノルウェー（2026年6月22日ニューヨーク/ニュージャージー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグI組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、セネガル（FIFAランキング17位）はノルウェー（同27位）に2―3（前半0―1）で敗れ、2連敗で決勝トーナメント進出が厳しくなった。26日（同27日）の第3戦ではイラクと対戦する。開始3分、CKからゴール正面で叩きつけられたヘディング