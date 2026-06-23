元FRB議長のアラン・グリーンスパン氏が100歳で死去した/Jonathan Ernst/Reuters via CNN Newsource（CNN）かつて好景気を牽引（けんいん）する名指揮者と称賛された一方、退任後に起きた住宅バブル崩壊と金融危機の責任の一端を負わされた米連邦準備制度理事会（FRB）のアラン・グリーンスパン元議長が死去した。妻のアンドレア・ミッチェル氏が明らかにした。100歳だった。グリーンスパン氏は、1987年にロナルド・レーガン大統領