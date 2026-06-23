良い医者かダメな医者か、受診前に判断することは可能なのか。医師の武井智昭さんは「医者ガチャで失敗しないためには、クリニックのホームページに掲載されている医者の経歴をチェックするといい」という――。※本稿は、武井智昭『寿命格差という罠』（日東書院本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■医師国家試験でも問われた医者ガチャ問題これから