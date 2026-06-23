●ツインズ1−2ドジャース○＜現地時間6月22日ターゲット・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが敵地カード初戦を制し、30球団最速で今季50勝目に到達。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、先制の17号本塁打を放った。先発右腕マシューズに対する初回の第1打席、カウント1-0から失投となったチェンジアップを振り抜くと、その瞬間確信の当たりで17号先頭打者アーチ。打球速度112.8マイル（約181