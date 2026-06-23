○ ブルージェイズ 4 − 2 アストロズ ●＜現地時間6月22日ロジャース・センター＞ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦に「6番・三塁」でフル出場。17号ソロを含む2本の長打を放ち、チームの勝率5割復帰に大きく貢献した。1点ビハインドで迎えた2回の第1打席、イニング先頭でアストロズの先発右腕・ブラウンと対峙。フルカウント後の92.5マイル（約148.9キロ）のシンカーを