『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で、ピーター・パーカー／スパイダーマンの正体を覚えている人物がひとりだけ存在する？ 主演のトム・ホランドが、思わぬ形で新作の重要な手がかりを漏らしてしまったのかもしれない。 事の発端は、米によるホランド＆MJ役ゼンデイヤのインタビューだ。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）のラスト