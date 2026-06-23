横浜の郊外に、海外からも修理依頼が届く小さな靴店がある。他店で「もう直せない」と断られた靴に、客は数十万円もの修理代を惜しまない。その経営を支えているのは、2代目店主・村上塁さん（43）が見出した独自の戦略だった。創業者の急逝で店を継ぐことになった村上さんは、シャッター商店街の小さな工房をどのように「世界中から選ばれる店」へと変えたのか。ライター・山本ヨウコさんが取材した――。筆者撮影2011年に2代目店