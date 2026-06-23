敵地・ツインズ戦【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。1点リードで迎えた9回、申告敬遠で勝負を避けられると、敵地にもかかわらずブーイングが起きた。2-1で迎えた9回、2死からアレックス・フリーランド内野手が右前打で出塁し、大谷にこの日5打席目が回った。注目のアットバットだったが、ツイ