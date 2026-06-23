ドラマ『コーヒープリンス1号店』の出演者たちが久しぶりに集結した。女優のチェ・ジョンアンが、映画のVIP試写会に駆けつけた豪華な“親友たち”を公開し、注目を集めている。【写真】ユン・ウネ＆コン・ユ、「伝説のキスシーン」6月22日、YouTubeチャンネル「チェ・ジョンアンTV」には、「ここは龍山の演技大賞ですか…？“コーヒープリンス”チーム完全体から歴代級俳優まで大集合した『現在のために』VIP試写会」というタイト