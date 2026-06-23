日本列島が激怒した猿真似パフォーマンス。実行者のキ・ソンヨンが真相を告白した。【写真】“猿パフォ”キ・ソンヨンの妻は『いいとも』に出演6月22日に配信されたTikTokオリジナルコンテンツ『ティキティキ・タカタカ トークトークショー』第9回には、セルティックなどヨーロッパでのプレー経験も豊富な元韓国代表MFキ・ソンヨンをはじめ、元eスポーツプレーヤーのホン・ジノ、警察官のクォン・イルヨン、犯罪分析官のピョ・チャ