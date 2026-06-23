【モデルプレス＝2026/06/23】元日向坂46の松田好花が6月21日、自身のInstagramを更新。手作りのミニチュア作品を公開した。【写真】27歳元坂道アイドル「どこ見ても細かく作り込まれてる」5ヶ月かけた手作りミニチュアラーメン屋◆松田好花、手作りのミニチュア作品披露松田は「あれから5ヶ月、ちまちまやり続けてようやく完成いたしました」と報告し、ミニチュア作品の写真を投稿。綺麗に盛り付けられたラーメン、座布団を敷いた