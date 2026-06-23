LE SSERAFIMのユンジンが、映画『スーパーガール』のキャスト陣にインタビューを行った。ユンジンは、6月22日にGQ KOREAの公式YouTubeチャンネルで公開されたコンテンツ「NICE TO MEET Q」でホストを務めた。【写真】え、誰…？ユンジンの“別人級”衝撃イメチェン「NICE TO MEET Q」には、映画『スーパーガール』の主演ミリー・オールコック、ジェイソン・モモア、脚本家のアナ・ノゲイラとのオンラインインタビューの様子が収め