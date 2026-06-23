【モデルプレス＝2026/06/23】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）が、MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催を発表した。【写真】人気韓国アイドルグループ、初のライブドキュメンタリー映画予告◆Stray Kids、国立競技場でライブ開催MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー「Stray Kids World Tour＜RUN IT＞」の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日、30日の2日