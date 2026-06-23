タカノフルーツパーラーは、7月1日から9月下旬までの間、『シーズナルメニュー 桃』を提供する。支店7店舗(新宿郄島屋店･池袋東武店･京急上大岡店･JR名古屋郄島屋店･横浜郄島屋店･川越丸広店･アトレ吉祥寺店)と、新宿本店限定で異なるラインアップを展開する。【旬の桃を使ったスイーツやドリンクの画像はこちら】◆【支店7店舗限定】「桃のデラックスプリン･ア･ラ･モード」税込2970円ほろ苦いカラメルソースを