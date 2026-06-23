【モデルプレス＝2026/06/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の音嶋莉沙が、6月22日までに自身のInstagramを更新。膝上丈のスカート姿を公開した。【写真】27歳イコラブメンバー「華がある」東京ドームで美脚際立つミニスカ制服ショット◆音嶋莉沙、美脚際立つ膝上スカート姿披露2027年1月19日・20日に初の東京ドーム公演を開催することを発表した＝LOVE。音嶋は「＝LOVEが東京ドームに立つよ みん