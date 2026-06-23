理系女子には、「知的でクール」、「近寄りがたい」といったイメージがあるもの。さらに男性と接触する機会が少ない女性だと、特に接近するのが難しそうに感じてしまいます。彼女らと自然に親しくなるには、どんな手を使うといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「男慣れしていないリケジョと仲良くなれる自然なアプローチ」をご紹介します。【１】「うわっ、かっこいいなあ…!!」と