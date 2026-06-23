【マレーシア「トミカ組立工場」】 6月27日 開設予定 タカラトミーは、マレーシア・クアラルンプールの店舗「TOMICA BRAND STORE」内に常設アトラクション「トミカ組立工場」を6月27日に開設する。 「トミカ組立工場」は好みの色のパーツを組み合わせ、自分だけのトミカを組み立てられる体験型アトラクション。海外で常設するのは初めてとしており、国内トミカ