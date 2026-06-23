福岡管区気象台は23日午前11時、福岡県・佐賀県に早期注意情報（警報級の恐れ）の「中」を発表しました。気象台によりますと、福岡県では、福岡地方・北九州地方・筑豊地方、筑後地方で24日午前6時から25日の間、レベル3土砂災害警報が発表される可能性があります。さらに筑後地方で24日午前6時から午後6時の間、レベル3大雨警報が発表される可能性があります。また佐賀県では、南部・北部で24日午前0時から午後6時の間、レベル3大