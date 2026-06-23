【アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会】 6月23日 当選発表 【アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会 追加販売】 6月23日12時より実施予定 BANDAI SPIRITSはガンプラ公式コミュニティ「ビルダーズノート」にて実施していた「アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会」の当選発表を1日前倒しで実施した。 今回「ビルダー