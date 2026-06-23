佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「雨の予想」 23日は雨が強まったり弱まったりの一日でしょう。夜になると福岡県では一度やむ所もありますが、24日の通勤通学の時間帯には再び活発な雨雲がかかる予想です。24日は活発な雨雲がかかる時間がより長いでしょう。25日朝にかけて、雨の降り方に警戒してください。 「気温の予想」 最高気温は福岡市で23℃、北九州市で22℃と5