歌舞伎俳優の尾上松也が、実写映画「モアナと伝説の海」（トーマス・ケイル監督、７月３１日公開）で吹き替え声優を務めることが２３日、都内で行われたのスペシャルイベントで発表された。ヒロイン・モアナの声は「ＭＥ：Ｉ」のＴＳＵＺＵＭＩが担当する。海に選ばれた少女・モアナが、世界を救うために伝説の英雄・マウイとともに大海原へ旅立つ冒険ファンタジー。２０１７年に公開されたアニメ映画の実写化となる。アニメ版